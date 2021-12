Elle emprunte des cartes bancaires pour s'acheter des cigarettes

Une vieille dame, de braves hommes, manifestement peu argentés, marchent dans sa « combine » et n’hésitent pas à lui confier leur carte de crédit, J.C assurant le remboursement dans la journée. « Pour acheter un paquet de cigarettes », prétend-elle souvent, alors qu'il s'agit régulièrement de deux cartouches, d'une valeur totale de 130 euros, ajoutées à divers retraits en espèces au distributeur. Elle comparaissait jeudi 5 novembre devant le Tribunal de grande instance de Caen pour abus de confiance. Les faits se sont déroulés à Bayeux et à Caen, entre les mois de juin et d'août derniers.



J'en ai rien à faire de vous

« J'ai fait une bêtise, confiait une dame âgée au bord des larmes, je débloque, je suis bonne pour la maison de retraite... » « J'ai été naïf, poursuivait une autre victime, j'aimerais tout de même que cette dame me regarde dans les yeux »

« J'en ai rien a faire de vous », sera la réponse de la prévenue, qui, durant toute l'audience gardera une attitude arrogante. Malgré son jeune âge, elle totalise seize condamnations pour violences, outrages, abus de confiance, violation de domicile et vols par ruse. « Cette personne est mieux en prison que dehors, elle est nourrie, logée et la société est tranquille », a conclu, désabusé, le procureur. J.C, incarcérée pour 18 mois depuis août pour des faits similaires, a finalement été condamnée à 18 mois ferme ainsi qu'au remboursement des sommes dérobées.