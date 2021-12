Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- L'opéra circassien Daral Shaga

Créé à l'opéra Théâtre de Limoges en 2014, ce spectacle original s'inspire des parcours chaotiques des immigrés incarnés ici par Nadra et son père : un opéra intense, surprenant et tout à fait d'actualité.

Pratique. Les 5 et 6 novembre à 20h. Théâtre des Arts à Rouen. Tarifs 10 à 32€. Tél. 02 32 13 10 50

- Salon gourmand au Parc Expo

Avec pour invité d'honneur le chef étoilé Cyril Lignac, le salon, qui accueille de nombreux shows culinaires, dégustations et ateliers va réveiller nos papilles : un rendez-vous exceptionnel pour les gourmands.

Pratique. Les 6, 7 et 8 novembre. Parc Expo à Rouen. Tarifs 0 à 7€. www.salongourmandrouen.com

- Astronomie Le soleil de Mercure

Dans le cadre des vendredis de l'astronomie, le président de l'Astro-Club Saturne de Préaux propose une conférence grand public sur cette planète et la façon dont l'homme l'a découverte et observée depuis l'Antiquité.

Pratique. Vendredi 6 novembre à 18h. Salle Ostermeyer à Rouen. Entrée libre. Tél. 06 79 89 06 48

- Avalone par la Cie Cercle de feu

Passés maîtres dans la pratique des arts du feu, les artistes de la compagnie s'inspirent des arts martiaux et de la danse contemporaine pour nous entraîner au pays des dieux celtes et orientaux : un voyage captivant.

Pratique. Vendredi 6 novembre à 19h. Quais de Seine à Oissel. Gratuit. www.cercle-de-feu.com

- Cécile Charbonnel Trio: douces saveurs

Servie par une voix chaude et suave, Cécile Charbonnel reprend en trio, accompagnée par le piano et la contrebasse, des standards jazz et blues mais flirte aussi avec la pop pour un résultat salé-sucré à déguster.

Pratique. Vendredi 6 novembre à 21h. L'Endroit à Rouen. Tarifs 7 à 10€. Tél. 02 35 70 01 69

- 8e salon de l'œuf décoré

Le Lions Club International organise ce salon au profit de la lutte contre le diabète : l'occasion de découvrir près de 2 000 pièces précieuses et délicates, peintes, gravées ou brodées, imaginées par des passionnés.

Pratique. Le 7 novembre 14h-19h30 et le 8, 10h30-18h. Espace Le Conquérant à Bois-Guillaume. Tarif 5€

- Balade contée Les arbres de notre région

Sandra et Marieka, animatrices de l'association des herbes folles, nous emmènent à la découverte des arbres et de leurs secrets : une plongée au cœur de l'imaginaire.

Pratique. Samedi 7 novembre à 14h30. Maison des forêts à Darnétal. Jusqu'à 9€. Réservations 06 77 78 29 13

- Art graphique Bisagros à l'espace Pavage

Cette exposition collective menée par Paola Lucimi donne à voir le travail de jeunes artistes colombiens confrontés à l’œuvre d'Umberto Giangrandi, un artiste représentant des mouvements graphiques des années 70.

Pratique. Du 7 au 16 novembre. Espace Pavage, rue des Bons Enfants à Rouen. Gratuit

- Humour Chevallier et Laspalès au Zénith

Repéré par Bouvard en 1982, le duo comique, complice depuis ce temps, a toujours un public de fan conquis : ils reviennent sur scène pour un spectacle musical et un florilège de sketches incontournables ou inédits.

Pratique. Dimanche 8 novembre à 15h30. Zénith de Rouen. Tarifs 39 à 49€. www.citylive.trium

- Sur la corde raide

Destiné aussi bien aux enfants qu'à leurs parents, ce conte philosophique de la Cie Arts et Couleurs donne la parole à Esmé et à son papy incarnés par deux marionnettes : une histoire poétique et profonde.

Pratique. Mardi 10 novembre, 18h30. Espace Beaumarchais, Maromme. Tarifs 3 à 5€. Tél. 02 35 74 05 32

- Alexis HK chante Brassens

Cet hommage à Georges Brassens, mis en scène par François Morel, entend prolonger l'action contestataire et irrévérencieuse du maître parolier : une scène intimiste pour mieux révéler l'intemporalité de ces textes.

Pratique. Mardi 10 novembre à 20h30. Le Rive Gauche à Saint-Étienne. Tarifs 10 à 20€. Tél. 02 32 91 94 94

- Marionnettes Un spectacle très animal

Dans ce spectacle de marionnettes de la Cie Flash, les animaux prennent la parole pour nous conter leur destinée : un spectacle qui réécrit l'histoire du monde du point de vue des bêtes.

Pratique. Mercredi 11 novembre à 11h. Hangar 23 à Rouen. Tarif 6€. Tél. 02 32 76 23 23

- Des racines et des haies

Ce film documentaire, né grâce à la collaboration d'associations normandes pour la protection de l'environnement, vise à sensibiliser le grand public sur l’intérêt du maintien des haies dans le pays de Bray.

Pratique. Jeudi 12 novembre à 20h. Cinéma Omnia à Rouen. Gratuit. Réservations au 02 32 08 41 32

- Camélia Jordana à Barentin

Voix caressante, doucement ensorceleuse, Camélia Jordana chante des histoires tendres et empreintes de douceur. Dans la peau est un album rafraîchissant, réconfortant et très prometteur.

Pratique. Vendredi 13 novembre à 20h30. Théâtre Montdory à Barentin. Tarifs 12/15€. Tél. 02 32 94 90 23

- Exposition Le dessin de presse face à la censure

La Passerelle accueille une exposition didactique sur la liberté de la presse complétée par une quarantaine de dessins originaux de l'album Prophète Blues de Landais.

Pratique. Jusqu'au 18 décembre. La Passerelle à Mont-Saint-Aignan. Entrée libre. Tél. 02 35 14 80 50