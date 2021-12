Hébron (Territoires palestiniens) (AFP). Cisjordanie: tentative d'attaque à la voiture bélier, l'assaillante palestinienne blessée

Une Palestinienne a tenté d'attaquer à la voiture bélier des soldats israéliens vendredi dans la ville de Hébron, en Cisjordanie occupée, et a été blessée par balle par des militaires, a indiqué l'armée. "Des soldats ont identifié la menace et y ont répondu en tirant vers l'assaillante", a affirmé à l'AFP un porte-parole militaire. "L'attaquante a reçu des soins médicaux sur place et est en train d'être évacuée vers un hôpital israélien".

