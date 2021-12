La Haye (AFP). Crash en Egypte : KLM a refusé des bagages en soute sur un vol vendredi depuis le Caire

La compagnie aérienne néerlandaise KLM a interdit les bagages en soute sur son vol Le Caire-Amsterdam de vendredi, après que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont ouvertement évoqué la piste d'une bombe à bord de l'avion russe qui s'est écrasé samedi dans le Sinaï. "Sur la base d'informations nationales et internationales, et par précaution, KLM n'autorisera pas les bagages en soute", a affirmé la compagnie dans un communiqué. L'avion a atterri à Amsterdam à 7H42 (06H42 GMT).

