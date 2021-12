Marseille (AFP). Papy Connection: les 15 prévenus condamnés à des peines de 2 à 12 ans de prison 

Les 15 prévenus du dossier surnommé "Papy connection" ont été condamnés vendredi à des peines allant de 2 ans de prison à 12 ans de réclusion avec sûreté des deux tiers et 100.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Marseille. La peine la plus lourde a été prononcée à l'encontre de Raymond Mihière, dit "Le Chinois", 64 ans, considéré par l'accusation comme le chef de ce réseau jugé pour trafic de cocaïne. Les deux prévenus les plus âgés, des anciens de la "French Connection", Laurent Fiocconi et Jo Signoli, 74 et 78 ans, ont tous deux été condamnés à 6 ans de prison et 50.000 euros d'amende.

