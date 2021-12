Paris (AFP). Paris-Bercy: avec Gasquet, sans Federer en quarts de finale

Richard Gasquet sera le seul Français vendredi en quart de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy, un tournoi qui devra une nouvelle fois se passer prématurément de Roger Federer, victime des 27 aces du géant américain John Isner. La journée a bien commencé avec la qualification du Biterrois, convaincant face à Kei Nishikori avant que le Japonais soit contraint à l'abandon. Gilles Simon s'est ensuite bien battu, mais en vain, contre Novak Djokovic. Puis en soirée, Jo-Wilfried Tsonga a livré un match bien pauvre face au Tchèque Tomas Berdych. Décidément, Bercy réussit peu à Federer, battu en trois sets 7-6 (7/3), 3-6, 7-6 (7/5). Certes, le champion suisse figure bien au palmarès de l'épreuve parisienne (en 2011), mais en onze participations, il n'y a atteint que trois fois le dernier carré. Presque une misère au regard de sa suprématie sur le tennis en salle depuis plus de dix ans. La faute au calendrier qui place Bercy entre deux objectifs majeurs pour lui: le tournoi de Bâle, sa ville natale où il vient de s'imposer dimanche pour la septième fois, et le bouquet final du Masters. "Ma préparation pour Paris n'est jamais idéale", a reconnu le N.2 mondial. Bien préparé ou pas, personne n'aime rencontrer John Isner, même si le double mètre sudiste n'a pas beaucoup d'autres coups que le premier à sa disposition. Pour peu qu'il soit dans un bon jour au service, ce trentenaire est impossible à breaker et tout se joue dans les tie-breaks, sur quelques coups de raquette. C'est ce qui est arrivé à Federer à deux reprises cette année. A l'US Open en septembre, il s'en était tiré à son avantage (7-6, 7-6, 7-5), mais jeudi les éclairs attendus ne sont pas sortis de sa raquette. - Isner à 230 - "J'aurais peut-être dû changer quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi. Ne m'étant pas fait breaker, on ne peut pas dire que j'aie fait un mauvais match. Il a continué à servir à 230 jusqu'à la fin", a commenté le Suisse, qui a appelé le kiné, fait rare pour lui, pour une douleur au bras sans gravité. Le soigneur n'a rien pu pour Nishikori, obligé de jeter l'éponge à 4-1 dans la seconde manche à cause de douleurs aux abdominaux. Avant cela, Gasquet avait livré une grosse bagarre au N.7 mondial pour arracher le premier set 7-6 (7/3). Si d'aventure le Japonais renonçait au Masters, le Français, pour le moment 9e à la Race, serait en position de le remplacer à Londres. Mais Nishikori ne pense pas en arriver à cette extrémité. En quarts, Gasquet affrontera Andy Murray, qui a envoyé un inquiétant message aux Belges en balayant leur N.1 David Goffin, 6-1, 6-0, à trois semaines de la finale de la Coupe Davis. Le Saladier d'argent se jouera certes sur terre battue et non sur dur, mais tout de même. Simon n'a pas pu empêcher Djokovic de remporter son 19e match d'affilée et ses 25e et 26e sets 6-3, 7-5, mais il a donné du fil à retordre au N.1 mondial, qui a même perdu cinq fois son service (et réussi sept breaks !). Tout le contraire de Tsonga, qui a fait bien trop de fautes (27) pour gêner Berdych, vainqueur 6-3, 6-4. Tracassé par des douleurs au genou, le Manceau n'a pas voulu se cacher derrière ce problème. "Il y a des années que je n'ai pas joué sans rien avoir. Ce soir, je n'ai pas perdu à cause de mon genou mais parce que j'avais un adversaire de qualité, qui m'a tenu la tête sous l'eau", a-t-il dit. Les affiches des quarts de finale seront Gasquet-Murray, Djokovic-Berdych, Ferrer-Isner et Wawrinka contre Rafael Nadal ou Kevin Anderson, qui s'affrontaient dans le dernier huitième.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire