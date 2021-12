Cherbourg-Octeville : 5ème édition du Salon du chocolat et des douceurs

Lors de ce salon, deux défilés de lingerie en chocolat seront proposés chaque jour, des démonstrations de Body Painting, choco-démonstrations, exposition de pièces en chocolat de maîtres chocolatiers, concours de gâteaux amateurs et choco-ateliers pour adultes et enfants. De nombreux exposants seront également présents, vous pourrez ainsi déguster une multitude de produits.



Samedi et dimanche de 10h à 19h. Tarifs : 3.50€ - Gratuit pour les moins de 12 ans.



Ecoutez, Pierrick Legal, organisateur chez OCM événements.

Salon du chocolat et des douceurs Impossible de lire le son.