L'imbécile du jour : l'hopital lui pose un plâtre sur sa cheville valide !

La petite Olympe, 5 ans, a été accueillie aux urgences avec sa mère lundi soir, pour une douleur persistante à la cheville droite. «Elle s’était blessée dans la cour de récréation de son école», raconte le grand-père.

Il est bien écrit sur le certificat médical rédigé par l’interne de garde que la petite fille souffre d'une «entorse grave à la cheville droite» après examen radiologique. Il a ensuite posé un plâtre à la fillette, qui est rentrée chez elle avec sa mère... Jusque là, tout est normal.

Or, la fillette continue de se plaindre dans la soirée d’avoir «de plus en plus mal à la cheville». Et pour cause : le plâtre avait été posé sur la jambe valide !



Retournée à l'hospital dans la soirée, la famille reconnait que l'erreur est humaine, quand bien même celle-ci est «particulièrement grave». Mais la réaction de l’équipe soignante reste en travers de la gorge de la famille : Pas une excuse !

Sa famille regrette de ne pas avoir reçu la moindre excuse… elle estime avoir été snobée par les urgentistes. «L’équipe soignante a dit très froidement que le bon pied allait être replâtré, et une fois que ça a été fait, "Quand c’est sec, vous pouvez partir"»,

L'essentiel : La petite fille va bien. Le bon pied a du coup été plâtré, et elle s’en tire avec 15 jours d’immobilisation.