Rendez-vous musical : Le Quai des Blues à Regnéville/mer

Jusqu'à Samedi, venez applaudir Fred Chapellier, Girls with guitars, Spikedrivers, Magic Buck et Mike Green et bien d'autres formations sur la scène du Quai des Blues à Regnéville/mer.Restauration sur le site et dans les restaurants locaux.Réservations : 02 14 15 52 87 - 06 23 34 55 29 salicorne@quai-des-blues.comRetrouvez le programme complet ici Vous pouvez réécouter ci dessous l'interview de Nadine Joubert - Présidente de l'Association et membre active depuis 15ans dans l'association Salicorne.