Mons (Belgique) (AFP). Le célèbre pistolet de Paul Verlaine exposé en Belgique

C'est le plus fameux pistolet de la littérature. Un modèle Lefaucheux avec lequel Paul Verlaine, ivre, a tiré sur Rimbaud, "le beau Satan", lors d'une énième querelle d'amants dans un hôtel borgne de Bruxelles le 10 juillet 1873. Verlaine avait acheté ce revolver de sept millimètres à six coups - surnommé "pet de lapin" - pour 23 francs chez le meilleur armurier de la ville, Montigny. L'arme de poche a été retrouvée auprès d'un collectionneur privé belge par Bernard Bousmanne, le maître d'?uvre de l'exposition "Verlaine, cellule 252" à Mons (sud de la Belgique), où elle est montrée pour la première fois. Même si Rimbaud, blessé au poignet, ne porte pas plainte, Verlaine est lourdement condamné, à deux ans de prison, par le juge Théodore t'Serstevens. Il paie sa mauvaise réputation - il a abandonné femme et enfant à Paris pour suivre Rimbaud -, son passé de communard, mais surtout ses m?urs "immorales", ses "amours de tigres" avec le génial adolescent. "Il est plus condamné pour son homosexualité que pour avoir tiré sur Rimbaud", souligne M. Bousmanne. - La ballade de la geôle de Mons - Organisée dans le cadre de Mons, capitale européenne de la culture 2015, l'exposition laisse comme un puissant goût d'absinthe, "la fée verte", cet alcool qui rend fou. Y figurent les dépositions, où rien n'est épargné de l'examen corporel de Verlaine par deux médecins légistes chargés de constater son homosexualité - "une chose ignoble !", s'indigne le commissaire de l'exposition - ; les attendus du jugement; les lettres explicites de Rimbaud à Verlaine et de Verlaine à Rimbaud, retrouvées dans leurs portefeuilles; une photographie inédite, saisissante, de Verlaine à 22 ans; des manuscrits et dessins originaux Sobrement reconstituée, la cellule 252, où le Prince des poètes fut incarcéré d'octobre 1873 à janvier 1875. "Verlaine est d'abord emprisonné à Bruxelles, puis il est transféré dans ce qui est la nouvelle prison belge modèle, à Mons, et en fait il n'y sera pas si mal", note Bernard Bousmanne. Le détenu est au régime de la "pistole": il peut écrire et recevoir des lettres et faire venir livres et repas du dehors. "Pour lui, ça va être une sorte de parenthèse dans sa vie et un grand moment de création", observe M. Bousmanne, le directeur du département des Manuscrits de la bibliothèque royale de Belgique. "Ce n'est pas simplement un moment anodin dans sa vie, car c'est à Mons qu'il va faire publier son plus bel ouvrage, +Romances sans paroles+, et écrire quelques-uns de ses plus beaux poèmes comme +Crimen Amoris+, +La Chanson de Gaspard Hauser+ ou +L'Art poétique+", ajoute-t-il. Verlaine eut d'ailleurs le projet, ensuite délaissé, de réunir ces poèmes sous le titre "Cellulairement". A dire vrai, le poète de la mélancolie ne semble pas avoir gardé une excessive ranc?ur de son incarcération à la prison de Mons, décrivant avoir "naguère habité le meilleur des châteaux". - L'émotion de Patti Smith - D'ailleurs, 20 ans après sa libération, Verlaine, désargenté, revient en Belgique pour donner une série de conférences. Considéré comme le plus grand poète vivant depuis la mort de Victor Hugo, il est alors accueilli par toute l'intelligentsia belge. Avec plus ou moins de succès. "Tous ces gens s'attendent à voir un poète avec une cape, avec une grande écharpe, et voit débarquer un homme qui paraît presque le double de son âge, qui est alcoolique, qui marche avec peine, qui a une attitude de clochard un peu ténébreux", explique Bernard Bousmanne. "Parce que Verlaine reste Verlaine, il en profite pour vite aller au bistrot, il arrive saoul aux conférences, il perd ses feuilles, il s?effondre sur l'estrade Mais en tout cas, ça a vraiment marqué les esprits quand il est revenu 20 ans après", raconte-t-il.

