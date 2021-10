Bruce Toussaint aux commandes d'un nouveau rendez-vous politique estival sur Canal +.

L'été approche et vos chaines de télévision préparent leurs grilles estivales. De nombreuses nouveautés sont donc à prévoir. La première est signée Canal + et concerne le créneau du Grand Journal animé par Michel Denisot. Depuis quelques années déjà, c'était Bruce Toussaint qui occupait le créneau avec Le news show mais il semblerait que cette année, le programme soit remplacé, au moins la première quinzaine de juillet, par une émission (toujours présentée par Bruce Toussaint) mais tournée vers la politique.

Plus proche de nous dans le temps, le magazine « 50 minutes inside » de TF1 proposera une spéciale consacrée au mariage du Prince William et de Kate Middleton. Le magazine vous emmènera dans les coulisses du mariage. Vous découvrirez également qui est Kate Middleton et pourrez regarder la seule interview que les futurs mariés ont donné à la presse.

Également dans l'actualité télé, l'arrivée de la série Hawaii Five O sur M6 demain en remplacement de NCIS Los Angeles. Dès 20h45, vous pourrez découvrir le premier épisode du remake évènement de la série culte « Hawaii Police d'état ». Une série qui a marqué l'histoire de la télévision pendant 12 saisons !! La nouvelle version de la série cartonne aux états-unis et M6 proposera chaque samedi trois épisodes inédits.

La sélection télé de l'expresso pour ce soir : c'est le début de la série « Signature » sur France 2. Ce soir, diffusion des 2 premiers épisodes dès 20h35. Il y en a 6 en tout et les 6 ont convaincu la presse internationale du Festival Series Mania. Découvrez ci-dessous la bande-annonce.