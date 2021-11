Paris (AFP). Le Goncourt à Mathias Enard , le Renaudot à Delphine de Vigan

Le prix Goncourt, le plus prestigieux de l'édition francophone, a été décerné mardi à Mathias Enard pour "Boussole" (Actes sud), a annoncé le jury. Fasciné par l'Orient, l'écrivain de 43 ans, qui était l'un des favoris, a obtenu six voix. Le prix Renaudot a été attribué à Delphine de Vigan pour "D'après une histoire vraie", a annoncé le jury. Delphine de Vigan, 49 ans, était la seule femme en lice pour le Renaudot. Son livre a déjà été vendu à plus de 107.000 exemplaire, un des meilleurs chiffres de la rentrée.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire