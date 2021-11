Game of Thrones à la conquête du Monopoly

Assassins Creed, Star Wars, 007, Zelda, Tortues Ninja... Le plus célèbre des jeux de société ne pouvait manquer d'adapter son plateau à un autre succès contemporain : Game of Thrones. Tous les codes emblématiques de la série médiévale ont été repris pour embarquer les joueurs dans l'esprit combattif et fantaisiste de la saga.

Les pions traditionnels ont été remplacés par le Marcheur Blanc, l'œuf de dragon, le loup géant, la couronne, le corbeau à trois yeux et le Trône de Fer lui-même. Les règles du jeu obligeront d'abord à choisir l'une des nobles familles des Sept Couronnes de Westeros. Dans cette édition, les joueurs n'achèteront évidemment pas les prestigieuses rues parisiennes mais bien des maisons et des hôtels situés dans les lieux populaires de la série, comme Port-Réall, Winterfell ou Châteaunoir. Les quêtes et les thèmes imprègneront pour leur part les cartes chance et la Caisse de Communauté.

Le Monopoly Game of Thrones est vendu au prix de 39,99 euros sur la boutique en ligne de HBO, disponible ici