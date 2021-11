Coldplay entretient le mystère sur la date de sortie de son prochain album

Chris Martin et ses acolytes jouent avec les nerfs de leurs fans, impatients de découvrir le dernier album du groupe de rock. Ces derniers connaissent déjà le nom de cet opus : "A Head Full of Dreams". Reste à s'assurer de la date de sortie, que les meilleurs observateurs estiment fixée au 4 décembre.

Coldplay a en effet partagé il y a une heure sur son compte Facebook la même rosace multicolore qui excite la curiosité des voyageurs du métro de Londres depuis ces derniers jours. Le nom du groupe n'est pas mentionné. Seule la date est précisée. Et les regards les plus aiguisés avaient aperçu le même symbole sur le tee-shirt de Chris Martin fin septembre lors du Festival Global Citizen à New York. A cette occasion, l'interprète de "Paradise" avait d'ailleurs dévoilé un tout nouveau morceau intitulé "Amazing Day".

Le dernier album de Coldplay est sorti en 2014 et s'intitulait "Ghost Stories".