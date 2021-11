23 nouveaux ingénieurs diplômés à l'Ispa d'Alençon

Transition entre la vie d’élèves et la vie professionnelle, cette cérémonie a été l’occasion de mesurer une fois encore le très bon niveau d’insertion des jeunes ingénieurs ISPA spécialistes des matériaux polymères et composites.

Avec une nette majorité d’apprentis, ayant déjà pu s’aguerrir aux responsabilités du monde industriel, la promotion 2015 n’a en effet pas fait démentir la faculté des ISPAïens à décrocher très rapidement des postes intéressants.

8 diplômés sur 10 ont ainsi annoncé durant la cérémonie avoir déjà signé un contrat. Responsables qualité, chefs de projet en Industrialisation, Recherche et développement ou production, les insertions sont variées, à l’image des fonctions occupées dans le cadre des contrats d’apprentissage, ce qui n’est pas sans déplaire aux parents qui ont aussi permis ces belles réussites. Trouver un emploi aussi vite après une formation c’est rare maintenant. Et voir nos enfants grandir dans un métier qui leur plait c’est gratifiant, a expliqué le père d’une nouvelle diplômée.

Les nouveaux titulaires de ce diplôme spécialisé très recherché débutent donc leur carrière très sereinement. Ils viennent ainsi agrandir le réseau des Anciens Elèves de l’ISPA, honoré par plusieurs intervenants, pour le niveau d’expertise et la fierté d’appartenance, fierté non démentie par les élèves et diplômés présents qui ont entonné en cœur le chant traditionnel des ISPAïens avant la clôture de la cérémonie.