Londres (AFP). Angleterre: relance difficile pour Garde à Aston Villa

Relancer sa carrière d'entraîneur en sauvant Aston Villa de la relégation : le challenge s'annonce relevé pour l'ancien milieu d'Arsenal Rémi Garde, nommé lundi entraîneur du club anglais après un an comme consultant à la télévision. "Le propriétaire Randy Lerner et le directeur exécutif Tom Fox ont des plans ambitieux pour le club et je suis excité qu'ils aient fait appel à moi pour les aider à les réaliser", s'est réjoui le natif du Rhône, âgé de 49 ans. "C'est un incroyable honneur de devenir l'entraîneur d'un club si illustre, a-t-il estimé. A l'évidence, la tâche qui nous fait face est difficile mais j'ai hâte de relever ce défi avec l'aide de tous ceux qui aiment Aston Villa", actuelle lanterne rouge du championnat anglais. "Trouver un entraîneur qui partage nos vues, croit en notre projet et peut lui donner vie grâce aux performances sur le terrain était essentiel", a commenté Tom Fox, également sur le site du club. Le technicien français était consultant pour Canal+ depuis son départ de Lyon, où il a remporté la Coupe de France en 2012 mais échoué à obtenir un titre de champion de France. Après avoir assisté dans la soirée au match des Villains à Tottenham, Garde commencera son mandat par la réception périlleuse du co-leader Manchester City dimanche, avant de profiter de la trêve internationale pour prendre ses marques en Angleterre. - Effectif francophone - Le pays n'est toutefois pas une terre vierge pour l'ancien milieu de l'Olympique lyonnais (1988-1993). Première recrue d'Arsène Wenger à Arsenal en 1996, Garde y a disputé ses trois dernières saisons de joueur et a notamment remporté le titre en Premier League en 1998. L'officialisation de son transfert, huit jours après le limogeage de Tim Sherwood au bout de huit mois de mandat, a toutefois pris plus de temps que prévu car Garde voulait à tout prix faire venir Bruno Genesio et Gérald Baticle, ses anciens adjoints à Lyon, en Angleterre. Mais le président Jean-Michel Aulas a contrecarré ses plans. En relayant l'intérimaire Kevin MacDonald, Garde devient donc le cinquième entraîneur d'Aston Villa en cinq ans et va hériter d'un club à la peine, qui lutte pour éviter la relégation, comme depuis plusieurs années. Finaliste malheureux de la Coupe d'Angleterre en mai dernier, le club de Birmingham est déjà éliminé de la Coupe de la Ligue et ne compte que quatre points en championnat après dix journées. Il n'a remporté qu'un match, à Bournemouth lors de la première journée (1-0) et, toutes compétitions confondues, reste même sur cinq défaites. Alors que Sherwood avait signé l'hiver dernier un contrat de trois ans et demi, la quatrième de ces défaites (2-1 contre Swansea le 24 octobre) a eu raison de lui et il a dû laisser sa place. Puis l'équipe s'est de nouveau inclinée mercredi dès les 8e de finale de la Coupe de la Ligue, à Southampton (2-1). Dans ce marasme, Garde présente l'avantage de parler français, dans un club qui s'est beaucoup renforcé en Ligue 1 cet été (recrutement d'Idrissa Gueye à Lille, Jordan Veretout à Nantes, Jordan Amavi à Nice, Jordan Ayew à Lorient). Il pourra aussi s'appuyer sur le prometteur Jack Grealish et sur des habitués du championnat anglais, Micah Richards, Joleon Lescott ou Gabriel Agbonlahor. "Rémi arrive avec des idées, son honnêteté, de l'humour aussi et un sens aiguisé de ce qu'il faudra faire pour amener Villa là où il veut être : travailler dur, sans relâche et être créatif", a commenté Randy Lerner. Et vite, car le temps presse déjà.

