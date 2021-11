Les Drakkars de Caen en eaux troubles

Dixième de D1 avec trois victoires pour cinq défaites, il se retrouve loin du top 4 espéré. "On est dans une phase compliquée, reconnaît Luc Chauvel J'en ai déjà vécues et ça me permet de ne pas être six pieds sous terre. Il faut revoir nos ambitions à la baisse. Notre seul objectif doit être de jouer pendant soixante minutes. Les résultats en découleront." À Mulhouse, solide quatrième du classement, les Drakkars ont montré trop d'inconstance pour pouvoir l'emporter. Menés 1-0 puis 3-1, ils sont revenus à deux reprises, grâce à des réalisations d'André Ménard, d'Erwan Pain et de Thibault Geffroy.

La troisième fois a été la bonne pour les Scorpions, passés définitivement devant dans la foulée de l'ultime égalisation caennaise. De ce revers, Luc Chauvel retient deux visages. "Sur le premier, on est retombés dans nos travers en ne jouant pas juste et en tentant des choses compliquées pour essayer de se remettre en confiance. Sur le deuxième, on a mieux joué, et on a notamment récupéré quelques palets en pressant mieux." Tout n'est pas noir pour les Caennais, mais entre une équipe en pleine confiance et une autre assaillie par le doute, une certaine logique a été respectée... La réception de Nantes samedi 7 novembre n'en sera que plus importante. "On devra être à 100 % dans le travail et l'abnégation."