Régionales en Normandie : Nicolas Mayer-Rossignol présente son programme économique

Fidèle à son crédo depuis le début de sa campagne, Nicolas Mayer-Rossignol a présenté son programme pour l'économie normande en rappelant qu'il ne "possède pas de baguette magique" ni de "solution miracle". Mais le candidat socialiste a avancé tout de même quelques mesures qui seront votées s'il était élu en décembre prochain.

Un service public régional de l'emploi

La première d'entre elle concerne les demandeurs d'emploi et les salariés en difficulté : "Il faut donner à chacun sa chance. Aujourd'hui, des demandeurs d'emploi et salariés en difficulté nous disent que c'est trop compliqué. Il faut un pilote régional dans l'avion : je propose un service public régional de l'emploi, Mon emploi en Normandie, qui coordonne l'ensemble des acteurs de l'emploi pour raccourcir les délais et rendre les choses plus lisibles."

Financer le permis de conduire des jeunes



L'emploi, "notre priorité absolue" selon le candidat, concerne notamment les jeunes dont le taux de chômage est aujourd'hui problématique. Sur ce sujet, Nicolas Mayer-Rossignol place le curseur en amont : "En Haute-Normandie, nous avons mis en place un Pass Mobilité : la Région finance jusqu'à 1000€ (soit environ 50%) le permis de conduire pour les jeunes sans ou avec peu de qualifications. Je propose d'étendre ce Pass à la Normandie réunie car le permis de se déplacer, c'est le permis de travailler. Il y a un lien direct : si l'on ne peut pas se déplacer, c'est très difficile de trouver un emploi."

Simplifier la vie des PME

Enfin, pas d'économie sans entreprises. Nicolas Mayer-Rossignol veut créer une task force où tout le monde avancerait ensemble pour faciliter le travail des PME: "Il faut que les représentants du monde de l'entreprise – réseaux consulaires, monde professionnel, CGPME – les représentants des salariés, les élus et les services de la Région se mettent ensemble pour regarder dans le détail les procédures, les délais, la paperasse administrative et voir comment on peut réduire cela. Ce sera un gain de temps pour les entreprises."

Autres mesures annoncées par le candidat socialiste : la mise en place d'un prêt régional à taux 0 à destination des PME pour soutenir les artisans et commerçants deproximités ; un label "Qualité Normandie" pour mettre en valeur les savoir-faire industriels, artisanaux et commerciaux de la Région ou encore la création d'un "fonds d'urgence formation professionnelle" pour les salariés en difficulté.