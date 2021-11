Des travaux sur l'A151 près de Rouen

Les travaux seront effectués par la Dir Nord-Ouest sur l'A151 à proximité de son raccordement avec l'A150, au niveau de la commune de Roumare.

Les travaux se dérouleront de nuit et la circulation dans le sens Dieppe-Rouen sera interrompue. Une déviation est mise en place pour les véhicules légers à partir de l’échangeur n°1 par la RD 927 via Eslette, Malaunay et Maromme, puis par la RD 6015 et la RD 1043 jusqu’à l’échangeur de la Vaupalière.

Pour les poids lourds, une déviation est mise en place depuis l’échangeur de Beautôt par l’autoroute A29 et l’autoroute A28 en direction de Rouen.