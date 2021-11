Perseigne : un nouveau centre social mi-2017

Des ouvriers en combinaison blanche avec des masques, déambulent sur le chantier, pour son désamiantage: 3000ml² d'ardoises amiantées, 200m² de dalles de sol, 600 mètres de canalisation ; les travaux ont débuté le 7 septembre dernier.

Cette construction date des années 80: un ex "collège ouvert", comme la mode l'éxigeait à l'époque, composé de pavillons, espacés les uns des autres et finalement un ensemble pas très oprationnel. Tout cela va être remplacée par un centre social neuf, plus opérationnel, pour un investissement de 5 millions 400.000€. Ce sera le plus beau de la région, promet le maire.

Il s'agira là de l'ultime phase importante de la rénovation et de la restructuration de ce quartier alençonnais populaire. Joaquim Pueyo, député-maire d'Alençon :

C'est l’entreprise normande Boutté, qui réalise la déconstruction. 12 salariés travaillent sur le site, dont 2 qui sont issus du quartier .

Les principales difficultés de ce chantier, avec le directeur de l'entreprise Fabien Lefrançois :

L'actuelle déconstruction de bâtiments sera achevée à la mi-décembre. La construction du nouveau centre social débutera aussitôt, pour 18 à 20 mois. Son ouverture est prévue mi-2017.