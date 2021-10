Saveurs pascales

Préparation : 10 mn

Cuisson : 10 mn

Infusion : 10 mn

Réfrigération : 3 heures



Ingrédients : ½ l de crème liquide, 1 gousse de vanille, ½ l de lait, 150 g de sucre en poudre, 6 feuilles de gélatine (12 g), petits œufs de Pâques (liqueur, en sucre, en chocolat)

Verser la crème liquide dans une casserole à fond épais. Ajouter la gousse de vanille fendue en deux dans le sens de la longueur et bien grattée. Porter à frémissement 5 minutes, jusqu'à l'obtention d'une consistance veloutée.

Ajouter alors le lait et le sucre en poudre, délayer et laisser encore frémir 5 minutes sur feu doux.

Retirer du feu, couvrir et laisser infuser 20 minutes.

Faire ramollir les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Retirer la gousse de vanille de la casserole et y faire dissoudre la gélatine essorée. Passer 8 petits moules à savarin (en forme de couronnes) à l'eau froide, sans les essuyer. Y répartir la préparation, laisser refroidir complètement, puis mettre au réfrigérateur pendant 3 heures.

Pour servir, démouler les petits nids en plongeant le fond des moules quelques secondes (ni trop, ni trop peu, donc entre 5 et 10 secondes) dans de l'eau chaude, puis les retourner sur 8 assiettes.

Garnir le centre des nids de petits œufs de Pâques (liqueur, en sucre, en chocolat).

Le petit plus : vous n'avez pas de petits moules à savarin ? Transformez les petits nids en petits dômes en utilisant 8 petits bols et mettez les œufs de Pâques sur le dessus et autour.







