Notre recette de la semaine : corolle de brick à l'oeuf sur ratatouille provençale

Corolle de brick à l’œuf sur ratatouille provençale

Pour 4 personnes

Ingrédients :

4 gros œufs

4 feuilles de brick

3 courgettes

1 oignon

2 aubergines

4 tomates

8 olives

1 gousse d’ail

Basilic

Piment d’Espelette

Sel fin

Huile d’olive



Couper tous les légumes en dés et les faire cuire à feu doux dans une cocotte avec de l’huile d’olive, pendant 15 minutes environ.

Pour faire les corolles

Placer les feuilles de bricks dans des ramequins pour former des corolles et les faire cuire 8 minutes au four à 180°.

Pour le dressage

Placer les corolles devenues rigides sur des assiettes, égoutter et ajouter les légumes et faire cuire les oeufs au plat, puis les faire glisser à l’intérieur des corolles.

Saupoudrer de piment d’Espelette et de basilic, saler légèrement.

Des idées en plus

La ratatouille peut être remplacée par une jardinière de légumes, des haricots verts mange-tout et petits-pois, cuits ensemble.