Les faits divers du week-end dans l'agglomération de Rouen

Un bateau prend feu à Fécamp

Vendredi 30 octobre à 20h50, le bateau de pêche Ekiloose est en état d'échouage au niveau du quai de la Marne à Fécamp suite à une prise d'eau. Les matelots et le propriétaire du bateau s'affairent à renflouer le bateau avec des motopompes. Soudain, l'une des motopompes s'enflamme. Le personnel se jette aussitôt à l'eau et est repêché par un bateau situé à proximité. Le bateau d'environ 20 mètres s'est consumé sur l'eau. Les policiers municipaux ont bouclé la circulation entre le rond-point de la Mature et la chaussée Gayant.

Un important dispositif des pompiers a également été mis en place.

Retranché dans son garage, il menace de se suicider

Samedi 31 octobre peu après 13h, le groupe de sécurité de proximité intervient allée des Fauvettes à Notre-Dame-de-Bondeville pour un homme retranché dans son garage qui menace de se suicider. Un périmètre de sécurité est mis en place par les pompiers autour de l'habitation.

L'homme de 60 ans est retranché dans son garage, fermé par une porte metallique. Les policiers entendent des bruits d'impact d'objets sur la porte. L'épouse de la personne retranchée et sa fille sont également sur place et ont essayé de le dissuader de s'enfermer, en vain. Elles expliquent aux policiers qu'il est alcoolisé et énervé. La Brigade Anti-Criminalité intervient alors et soulève la porte métallique, équipée de boucliers pare-balles. Deux policiers pénètrent dans le garage et plaquent au sol l'homme enfermé.

Une arme de poing chargée a été retrouvée dans le garage. L'homme a affirmé qu'il voulait que les policiers le tuent. Il a été transporté au CHU de Rouen.

Du cannabis, une matraque et des couteaux dans la voiture

Les faits se déroulent le samedi 31 octobre aux alentours de 1h45 du matin avenue Jean Rondeaux à Rouen. Une voiture perd le contrôle. Les policiers contrôlent les quatres jeunes à son bord et aperçoivent alors un sachet pouvant contenir du cannabis dans l'un des vide-poches. Ils font appel à la police judiciaire pour fouiller le véhicule. 15g de cannabis en sachet, une matraque articulée et deux couteaux sont retrouvés. Les quatres jeunes, âgés de 14 à 20 ans et tous domiciliés à Val-de-Reuil, ont été interpellés. L'affaire a été transférée au commissariat de Val-de-Reuil.

En défaut de permis de conduire, il refuse de souffler à l'éthylotest

Le 1er novembre vers 23h50, Police Secours intervient au niveau de la rocade Nord-Est dans le sens Rouen vers Mont-Saint-Aignan pour un accident de la voie publique. Une Alfa Romeo est immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence de la sortie Darnétal.

Deux personnes sortent de la voiture. Le conducteur, un homme de 30 ans domicilié à Darnétal, affirme être handicapé et présente une carte d'invalidité aux forces de l'ordre. Il refuse de souffler dans l'éthylotest. Les policiers décident de laisser repartir le passager mais de ramener à l'hôtel de police le conducteur. L'homme refuse mais finit par être maîtrisé. Pendant le trajet le ramenant à l'hôtel de police, l'homme crie et accuse les policiers de l'avoir frappé.

En défaut de permis de conduire, il a refusé de se soumettre au vérification d'alcoolémie. Il a donc été placé en garde à vue.