Paris (AFP). France 2: licenciement de Philippe Verdier, M. Météo, auteur d'un livre controversé

Philippe Verdier, Monsieur Météo de France 2, au centre d'une polémique après la publication d'un livre controversé sur le climat, a annoncé dimanche dans une vidéo avoir reçu une lettre de licenciement de la part de France Télévisions. Le licenciement du journaliste a été confirmé dimanche à l'AFP par une source à France Télévisions. Dans une très courte vidéo, M. Verdier déclare qu'il est "interdit d'antenne" par sa propre chaîne à la suite de la parution de son livre "Climat Investigation" (Éditions Ring) sorti il y a un mois. "Ce (dimanche) matin, j'ai reçu ce courrier. J'ai décidé d'ouvrir cette lettre avec vous et devant vous parce qu'elle s'adresse à chacun, au nom de la liberté d'expression et du droit à l'information", dit dans sa vidéo M. Verdier, qui apparaît tout de noir vêtu avec une grande reproduction de la couverture de son livre derrière lui. Il ouvre l'enveloppe, lit la lettre -sans montrer son contenu- et regarde le spectateur sans plus prononcer un mot. La direction du groupe public France Télévisions n'a pas souhaité faire de commentaires sur ce dossier. M. Verdier est au centre d'une polémique après la publication d'un livre relativisant le réchauffement climatique et mettant notamment en cause la probité du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec). Le présentateur, qui n'est pas apparu à l'antenne depuis le 12 octobre, avait été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. À France Télévisions, on considère que le journaliste s'est servi de sa fonction à France 2 pour faire la promotion de son livre, et qu'il a outrepassé son "devoir de réserve".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire