François Hollande au Mont-Saint-Michel

10h20 - François Hollande arrive au Mont-Saint-Michel, par hélicoptère, sous un beau soleil qui a pousé de très nombreux curieux à venir rencontrer le président de la République.

A ses côtés, comme cela était prévu, Fleur Pellerin, ministre de la Culture, Matthias Fekl, secrétaire d'Etat chargé de la promotion du tourisme, et l'ancienne députée du Calvados, Clothilde Valter, chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification. A leurs côtés un invité, pas si surprise, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Le premier flic de France, toujours très attaché à la Manche dont il a été député, et maire de Cherbourg, a prolongé sa visite en Normandie après une journée à Rouen, hier.

Dès son arrivée, François Hollande a tenu à présenter ses condoléances à Vladimir Poutine, président de la Russie, après le crash d'un avion de la compagnie aérienne russe Kogalymavia, transportant 224 personnes, qui s’est écrasé dans le Sinaï, en Egypte, ce samedi 31 octobre.

Peu avant 12h - Le président de la République inaugure le barrage du Couesnon, geste symbolique pour marquer la fin de dix années de travaux, pour rétablir le caractère maritime du Mont-Saint-Michel. Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie, s'est satisfait d'avoir tenu le délai et le coût de ce chantier, 184 millions d'euros.

12h40 - François Hollande prononce un discours au Centre d'information touristique. "Le Mont-Saint-Michel n'est pas la plus grande commune de France mais c'est la plus connue avec Paris" a souligné le président de la République, confiant son "immense fierté" d'être là. Avec ces grands travaux, il s'agissait de "réparer ce que l'homme avait détruit", en supprimant les parkings bétonnés au pied du Mont, et la vieille digue route de 1879. "L'Etat continuera à soutenir le Mont-Saint-Michel" a ajouté François Hollande.

Depuis le phare touristique de la France, le chef de l'Etat rappelle que la caisse des dépôts va lever un milliard d’euros sur cinq ans pour développer le tourisme, avec pour objectif d'accueillir 100 millions de touristes par an, en 2020. En 2014, ils étaient 84 millions à visiter la France.

La visite présidentielle en images :

