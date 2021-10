Jude Law et Uma Thurman en France le mois prochain !

Les acteurs Uma Thurman et Jude Law, ainsi que le réalisateur français Olivier Assayas feront partie de ce jury, notamment chargé de désigner les lauréats des sept prix du Palmarès ainsi que la Palme d'Or. Le Festival de Cannes se déroulera du 11 au 22 mai prochains.



La liste complète des membres du jury du 64e Festival de Cannes :



- Martina GUSMAN (actrice et productrice, Argentine)

- Nansun SHI (productrice, Chine)

- Uma THURMAN (actrice, scénariste, productrice, USA)

- Linn ULLMANN (critique et écrivain, Norvège)

- Olivier ASSAYAS (réalisateur, France)

- Jude LAW (acteur, Angleterre)

- Mahamat Saleh HAROUN (réalisateur, Tchad)

- Johnnie TO (réalisateur, producteur, Chine/Hong-Kong)



La sélection des films en compétition pour la Palme d'or est serrée. Plusieurs grands habitués de Cannes sont en lice, à l'instar de Pedro Almodovar, Lars Von Trier, Nanni Moretti, ou les frères Dardenne.





