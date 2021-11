"The Voice": Lilian Renaud dévoile "Il Faudra Vivre"

Lilan Renaud avait dévoilé en septembre dernier son tout premier single "Promis Juré". La chanson est tirée de son premier album studio "Le Bruit de l'Aube", qui sortira dans les bacs le 13 novembre prochain. Il a donc mis en ligne sur les réseaux sociaux et YouTube le clip d'un second titre

Le jeune garçon au béret, fromager de profession et originaire du Doubs était l'un des talents de l'équipe de Zazie. Il avait remporté avec une écrasante majorité la finale du concours de chant "The Voice", face à Anne Sila, David et Côme, en avril dernier. Il avait ainsi succédé à Kendji Girac, Yoann Fréget et Stéphane Rizon.

La cinquième saison de "The Voice" devrait débuter en janvier sur TF1.