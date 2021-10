L'élu FN faisant le salut nazi exclu du parti

Conseiller régional en Rhône-Alpes, Alexandre Gabriac, 20 ans, est passé mardi devant la commission des conflits, qui a proposé de le sanctionner par "un blâme", a annoncé à l'AFP une source dans l'entourage de Marine Le Pen.

Selon cette source, la présidente du FN, à qui revenait la décision finale, a décidé d'exclure M. Gabriac, ce qu'elle avait laissé entendre dès le début de l'affaire.

"Je serai ferme et brutale s'il le faut, parce que nous en avons soupé de ce type d'agissement", avait-elle affirmé fin mars à l'AFP, précisant par ailleurs qu'Alexandre Gabriac "est un type de l'Oeuvre (française)", un groupuscule nostalgique du pétainisme.

Le 25 mars, le site nouvelobs.com avait publié une photo, non datée, d'Alexandre Gabriac, faisant de la main gauche le salut hitlérien devant un drapeau nazi, une image peu conforme à la stratégie dite de "dédiabolisation" du FN incarnée par Marine Le Pen.

Plus jeune conseiller régional de France, Alexandre Gabriac avait été élu par les adhérents au comité central du FN, en janvier dernier, sur la liste de Bruno Gollnisch, le challenger malheureux. Il était candidat aux cantonales dans l'Isère (Grenoble-6) et s'est qualifié pour le second tour.

L'entourage de Marine Le Pen a précisé à l'AFP qu'une "vingtaine" de frontistes étaient convoqués mardi pour passer devant la commission des conflits, pour divers motifs.

Figurent notamment l'ancien secrétaire départemental de l'Ain, Olivier Wyssa, et plusieurs autres membres du FN dans le département.

Contacté par l'AFP, Olivier Wyssa, qui soutenait Bruno Gollnisch durant la campagne interne, a confirmé qu'il leur était notamment reproché d'avoir déserté la campagne des cantonales quelques jours avant l'élection.

Conseiller régional du FN en Rhône-Alpes, il explique avoir démissionné de ses fonctions de secrétaire départemental après l'élection de Marine Le Pen, car il ne partage pas sa ligne politique, dont "les références à la laïcité, à la République et à l'Etat".