Rennes (AFP). Ligue 1: le Paris SG assure l'essentiel en s'imposant à Rennes

Avec une équipe remaniée en vue de la rencontre de Ligue des champions mardi à Madrid contre le Real, le Paris SG a assuré l'essentiel vendredi soir en s'imposant à Rennes (1-0), en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Le PSG conforte ainsi un peu plus sa première place, avec désormais 32 points, et reste toujours invaincu. Il y avait deux types de joueurs parisiens sur la pelouse du Roazhon Park pour cette 13e journée de Ligue 1: d'un côté les titulaires probables à Madrid, comme Blaise Matuidi, Angel Di Maria ou Lucas, qui n'ont pas forcé leur talent; de l'autre les remplaçants habituels comme Adrien Rabiot, Benjamin Stambouli ou Ezequiel Lavezzi, qui n'ont pas fait oublier les titulaires. A quatre jours d'un match décisif pour la première place de sa poule en Ligue des champions à Bernabeu, il était prévisible que les hommes de Laurent Blanc n'aient pas le même rendement offensif que face à Saint-Étienne (4-1) dimanche dernier. Mais le match leur a peut-être semblé encore plus simple que prévu, tant les Rennais ont eu du mal à sortir la balle proprement et à en faire quelque chose quand ils s'approchaient des trente mètres adverses. Le meilleur breton aura finalement été Benoît Costil. Le gardien international, qui faisait son retour après une blessure à un genou en équipe de France, s'est montré solide sur les quelques occasions parisiennes, avant de céder à un quart d'heure de la fin. - Issue inéluctable - Marco Verratti décalait d'une très belle ouverture Lucas sur la gauche. Le débordement du Brésilien était suivi d'un centre à mi-hauteur en retrait que Di Maria reprenait victorieusement de volée (1-0, 75e). Une issue qui semblait inéluctable au vu des occasions parisiennes. Dès la première minute, Costil repoussait d'un beau réflexe un centre de Di Maria dévié par un défenseur, avant de détourner des tentatives en angle fermé de Lavezzi (17e), superbement alerté dans la surface par Di Maria de l'extérieur du pied, et de Lucas (43e). Son homologue Kevin Trapp aura passé une soirée bien plus tranquille, ayant juste eu, pour se chauffer les gants, une frappe tendue mais trop centrée de Gelson Fernandes (28e) et une reprise en pivot cadrée de Pedro Henrique dans les arrêts de jeu. Une frappe trop haute d'Abdoulaye Doucouré après une jolie combinaison avec Quintero (39e) ou une belle chevauchée de Henrique, ponctuée d'une frappe de peu à gauche des buts (84e), sont les seuls autres moments où les Parisiens ont eu des semblants de frissons. Grâce à cette victoire, Paris SG prend 10 points d'avance sur Angers, qui aura un déplacement difficile à Monaco dimanche, et 11 sur Caen qui va à Bastia samedi. Les Parisiens, qui se sont payé le luxe de laisser Ibrahimovic sur le banc tout le match, vont surtout pouvoir se tourner entièrement vers Madrid, avec la nécessité de gagner ou au moins de ramener un nul non vierge de Bernabeu s'ils veulent finir en tête de leur groupe de C1 et recevoir le match retour des 8es de finale en cas de qualification. Résultats de la 12e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Rennes - Paris SG 0 - 1 But

