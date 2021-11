Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Rocca et Konhdo au Crooner

Accompagnés par DJ Nels, Rocca et Kohndo, du mythique groupe La Cliqua, célèbrent sur scène les 20 ans de leur album Conçu pour durer. Ils seront précédés par Def, un rappeur havrais, en première partie.

Pratique. Vendredi 30 octobre à partir de 19h30. Le Crooner à Rouen. Tarifs 12 à 15€. Tél. 02 32 10 34 34

- Balade contée La fête du temps

Mise en scène et contée, cette balade en forêt s'amuse à nous faire peur : une sortie familiale idéale pour Halloween.

Pratique. Samedi 31 octobre. Maison des Forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray. Tarif 4€. Réservation au 02 35 52 93 20

- Malo Kerfriden en dédicace

Le dessinateur Malo Kerfriden, connu notamment pour la série La Banque, signe le 4e tome de la série. Le petit-fils de l'écrivain breton Pierre Jakez-Hélias vient à la rencontre de ses lecteurs à la librairie Funambules.

Pratique. Samedi 31 octobre de 14h30 à 18h. Librairie Funambules, 55 rue Jeanne d'Arc à Rouen.

- Exposition vente Œuvres du père André-Marie

Cette exposition de poteries, sculptures et peintures vise à recueillir des fonds pour soutenir l'action humanitaire du Père Pedro pour les habitants de la décharge de Tananarive à Madagascar.

Pratique. Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre, 10h-12h30 et 14h30-19h. La Grange de la Petite Madeleine à Bihorel

- Alain Cavalier à l'Omnia

Le réalisateur Alain Cavalier signe un nouveau chef-d’œuvre, Caravage. Ce film documentaire dévoile à travers les gestes du quotidien les liens qui unissent le célèbre écuyer Bartabas à son cheval.

Pratique. Samedi 31 octobre à 20h. Omnia République à Rouen. Tarifs 4 à 8,5€. Tél. 02 35 07 82 70

- Holkash : les Lillois débarquent

Pour la première fois, le groupe lillois Holkash se produit à Rouen. Avec Shining Travelers, son dernier opus, le groupe opte pour un répertoire solaire et inspiré : un rock authentique et terriblement entraînant.

Pratique. Samedi 31 octobre à 22h. Le Saxo à Rouen. Gratuit. Plus d'infos sur http://holkash.com/

- Marionnettes Un spectacle "Poids plume"

Par l'histoire de trois chouettes, le spectacle de la Cie Alula aborde avec humour le passage à l'âge adulte.

Pratique. Mardi 3 novembre à 19h. ECFM de Canteleu. Tarifs 2 à 6€. Tél. 02 35 36 95 80

- L'ombre d'une source

Titi Robin prolonge la portée poétique des mélopées de sa guitare par l'apport de la voix grave et profonde du comédien Michael Lonsdale : un projet expérimental étonnant et séduisant, entre théâtre et concert.

Pratique. Mardi 3 novembre. MDU à Mont-Saint-Aignan. Tarifs 5 à 15€. Tél. 02 32 76 93 01

- La femme de trop

Quatre acrobates et une chanteuse parcourent la scène en suspension sur des cadres aériens et des portiques coréens : une mise en scène déjantée qui évoque avec humour la place de l'individu dans le groupe.

Pratique. Les 4 et 6 novembre à 20h. Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly. Tarifs 9/14€. Tél. 02 35 03 29 78

- La Grande Sophie à Dullin

Avec La place du fantôme, son 7e album, La grande Sophie est de retour sur scène pour une page un peu plus sombre : un nouvel album en forme d'introspection mais aussi un bel exutoire.

Pratique. Jeudi 5 novembre à 20h. Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly. Tarifs 21 à 25€. 02 35 68 48 91

- Le roman de Renart : une pièce musicale

La Cie Castel et Tramontane revisite le célèbre fabliau médiéval et suit les mésaventures d'Ysengrin, amoureux d'Isabeau et piégé par Renart : une mise en scène musicale agrémentée de vielle à roue et de guitare luth.

Pratique. Vendredi 6 novembre à 18h30. Théâtre Montdory à Barentin. Tarifs 4,5 à 6€. 02 32 94 90 23