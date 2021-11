Jérusalem (AFP). Cisjordanie: attaque au couteau contre des policiers israéliens, un assaillant tué

Deux Palestiniens ont tenté d'attaquer au couteau des policiers israéliens vendredi dans le nord de la Cisjordanie occupée et l'un d'entre eux a été tué par des tirs israéliens, a indiqué la police israélienne. Le deuxième est dans un état critique, a dit la police. Les deux Palestiniens arrivés à moto ont agressé les gardes-frontières en faction à l'intersection de Tappuah, au sud de Naplouse, a dit la police. Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques quotidiennes à l'arme blanche de Palestiniens isolés contre des policiers, des soldats ou des civils israéliens. Depuis le 1er octobre, les affrontements, les agressions et les attentats anti-israéliens ont fait 64 morts (dont un Arabe israélien) côté palestinien et neuf côté israélien dans les Territoires palestiniens, à Jérusalem et en Israël. La moitié des Palestiniens tués ont été abattus en commettant des attaques.

