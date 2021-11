Zurich (AFP). Scandale Fifa: la banque Crédit Suisse interrogée par les autorités suisses et américaines

Crédit Suisse, le numéro deux du secteur bancaire en Suisse, a été interrogé par les autorités américaines et suisses dans le cadre de leurs investigations concernant le scandale de la Fifa, a-t-il dévoilé vendredi dans son rapport trimestriel. L'établissement bancaire a reçu des requêtes concernant "ses relations bancaires avec certains individus et entités associés à la Fifa", a-t-il indiqué dans ce rapport. Ces requêtes concernent notamment des personnes et entités visées dans l'acte d'accusation déposé par les autorités américaines en mai, mais ne sont toutefois pas limitées à ces individus, a précisé Credit Suisse. Les autorités américaines et suisses enquêtent auprès de plusieurs institutions financières, y compris Credit Suisse, pour déterminer si celles-ci ont permis le traitement de transactions "suspectes ou autrement irrégulières" ou ont failli à leurs obligations concernant la législation et la règlementation sur le blanchiment d'argent. La banque a précisé qu'elle collaborait avec les autorités.

