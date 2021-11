Cancer : le centre Baclesse bientôt doté d'un centre de protonthérapie

"La protonthérapie est une technique de radiothérapie qui cible plus précisément le traitement sur les tumeurs notamment en profondeur et permet de minimiser les lésions sur les tissus sains avoisinants. Elle permet ainsi de délivrer une dose d’irradiation maximale à la tumeur tout en épargnant au mieux les tissus sains du patient et les organes à risque", indique l'Agence régionale de santé.

La protonthérapie est notamment indiquée "en cancérologie pédiatrique pour limiter le risque de cancer secondaire lié à l’irradiation et chez l’adulte dans certaines localisations inopérables, chimio ou radio résistantes ou à risque important de lésions des tissus sains comme par exemple les tumeurs primitives de l’oeil, de la base du crâne ou certaines tumeurs ORL".

Caen devient ainsi le troisième centre de protonthérapie, après Orsay et Nice.