Guillaume Ravenel : "Un championnat très bizarre"

Mondeville reste sur une série de sept matchs sans défaite. Que s'est-il passé ?

On a d'abord pris conscience de la situation. On voyait qu'on faisait parfois de bons matchs mais qu'à l'arrivée on les perdait. On a retrouvé nos valeurs, on s'est appuyé sur un bloc défensif d'abord, en s'attachant à respecter les consignes. Dans les moments difficiles, il faut essayer de faire des choses simples, c'est ce qu'on a réussi. Après, les résultats positifs, notamment contre des équipes classées aux premiers rangs, nous ont permis de prendre confiance.

Malgré ces bonnes performances, vous restez sous la menace...

Deux matchs nuls, ça fait quatre points. Une victoire et une défaite en apportent cinq... Mentalement, c'est important de ne pas perdre, mais on n'avance pas beaucoup avec des nuls. La situation est extrêmement serrée autour de nous, que ce soit devant ou derrière. C'est un championnat très bizarre.

Vous avez une trêve avant de repartir sur les six derniers matchs. Ne risque-t-elle pas de casser votre bonne dynamique ?

Je pense qu'elle va surtout nous faire du bien car on est sous pression tous les week-ends, même si physiquement on est en forme. On va pouvoir profiter des beaux jours !