Paris (AFP). Ligue 1: Aulas et Labrune suspendus un match ferme

Jean-Michel Aulas et Vincent Labrune, présidents de Lyon et de Marseille, ont été suspendus un match ferme à la suite de leurs déclarations lors d'OL-OM du 20 septembre, a annoncé jeudi la Ligue (LFP). "Après audition de MM. Jean-Michel Aulas et Vincent Labrune, la Commission (de discipline) décide de les sanctionner de deux matches de suspension dont un avec sursis de terrain, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 3 novembre", précise le communiqué.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire