Paris (AFP). Accord TF1/Newen: France TV suspend ses projets avec le producteur de Plus belle la vie

France Télévisions a annoncé jeudi la suspension de ses projets avec Newen, la société qui produit "Plus belle la vie", ripostant à l'annonce de pourparlers en vue du rachat de cette société par TF1. "Dès aujourd?hui, le groupe suspend les développements et les projets avec le groupe Newen et réserve tous ses droits à agir", a indiqué le groupe public dans un communiqué. Cela ne remet pas en cause la diffusion des programmes en cours et déjà commandés, a-t-on précisée de source proche du dossier. "Nous contestons que les investissements de France Télévisions, principalement financés par la contribution des citoyens par la redevance, puissent aujourd?hui faire l?objet d?une telle tractation commerciale", poursuit France Télévisions, rappelant que "les deux tiers du chiffre d?affaires de Newen" sont réalisés avec le groupe public. Les négociations en cours posent "la question d?un nouvel équilibre entre France Télévisions et les producteurs", ajoute le communiqué. Newen, entré en négociation jeudi avec le groupe TF1 en vue d'un rachat, est le deuxième producteur français de fiction derrière Lagardère Entertainment, et le troisième producteur de flux, avec d'autres succès sur les chaînes publiques comme "Candice Renoir", "Harry", "Les Maternelles" et "Le magazine de la santé".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire