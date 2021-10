Lutte libre : trois lutteurs caennais au championnat de France

Si Gana Enkheef sera surtout là pour découvrir, Fathi Yildiz et Antoine Charles peuvent viser une place parmi les six premiers. « Un podium, ça serait extraordinaire, confie le président caennais Jean-Marie Graignon. C'est dans le domaine du possible. Le niveau de notre club progresse d'année en année. »

Peu développée en Basse-Normandie avec 400 licenciés au sein de onze clubs, la lutte tente pourtant de se frayer une place. « On est une petite région par rapport à l'Île-de-France ou le Nord, ne cache pas le président de la ligue Stéphane Scelles. On essaie d'être les premiers du dernier quart ! » Avec Mohammed Güzel, junior première année et champion de France cadets en 2010, Caen et la Basse-Normandie disposent d'une belle locomotive.