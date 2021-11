Pékin (AFP). Chine: fin de la politique de l'enfant unique, 2 enfants autorisés par couple

La Chine a annoncé officiellement jeudi la fin de la politique dite de l'enfant unique et va autoriser tous les couples chinois à avoir deux enfants, selon un communiqué du Parti communiste rapporté par l'agence Chine nouvelle. Cette décision, de portée historique, fait suite à un assouplissement adopté il y a deux ans -- Pékin ayant déjà permis aux Chinois d'avoir deux enfants si l'un des deux parents était lui-même enfant unique. Ces évolutions sont destinées à corriger l'inquiétant déséquilibre hommes-femmes (116/100) du pays et à enrayer le vieillissement de la population. L'annonce, qui met fin à quelque 35 ans d'une politique souvent décriée pour ses abus --avortements forcés notamment--, était attendue après de nombreux appels en ce sens d'experts chinois d'agences officielles ou d'instituts de recherche. La décision a été prise lors du 5ème plénum du comité central du PC chinois, qui s'est conclu jeudi, selon l'agence officielle, après quatre jours de travaux consacrés à l'adoption du 13è plan quinquennal (2016-2020). Le dernier assouplissement, fin 2013, avait eu un effet limité : il n'a pas été mis en place partout et beaucoup de couples chinois, pour des raisons financières, ne souhaitent qu'un enfant. La quasi-totalité des 55 minorités ethniques du pays ne sont pas soumises à la politique de limitation des naissances, et les Chinois de la campagne pouvaient déjà avoir deux enfants si le premier était une fille. Réuni depuis lundi dans le plus grand secret, le plenum a par ailleurs adopté l'objectif d'une croissance économique "moyen-haute" pour 2016 et les années suivantes, selon l'agence officielle qui n'a pas fourni de précision chiffrée. Le principe du doublement du revenu par tête entre 2010 et 2020 et du soutien à la consommation a également été adopté, a encore indiqué l'agence sans autres précision. Le plenum du PC chinois a également entériné l'exclusion de 10 de ses membres accusés de corruption et de diverses infractions et abus.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire