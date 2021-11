Pékin (AFP). Chine: fin de la politique de l'enfant unique, 2 enfants autorisés

La Chine a annoncé officiellement jeudi la fin de la politique dite de l'enfant unique et va autoriser tous les couples chinois à avoir deux enfants, selon un communiqué du Parti communiste rapporté par l'agence Chine nouvelle. Cette décision, de portée historique, fait suite à un assouplissement il y a deux ans -- Pékin ayant permis aux Chinois d'avoir deux enfants si l'un des deux parents était lui-même enfant unique -- et est destinée à corriger l'inquiétant déséquilibre hommes-femmes et à enrayer le vieillissement de la population.

