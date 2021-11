La Palmeraie, à Bénouville dans le Calvados

Place à la fraîcheur

Midi et soir, deux formules sont proposées : l'une à 15,90 € et l'autre à 33 €. Chaque jour, la composition de la première change, avec une seule offre pour l'entrée, le plat et le dessert, afin de garantir la fraîcheur des produits. Lors de mon passage, j'ai ouvert les débats avec du saumon accompagné de crevettes grillées et une salade. Une blanquette de veau très savoureuse suit, avec son risotto sur le côté. Le dessert fait ensuite place à un sabayon d'ananas orné de morceaux de kiwi. Délicieux et très léger pour terminer cette belle expédition gustative. La carte ravira ceux qui ne trouvent pas leur compte dans le menu du jour. Une formule à 22 € doit être concoctée ces prochaines semaines. Une chose est sûre : le rapport qualité prix sera au rendez-vous.

Pratique. La Palmeraie. 22 avenue de la Côte de Nacre à Bénouville. Tél. 02 31 44 69 85