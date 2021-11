Nouveau site pour l'association rouennaise Bouchons 276

Le site de l'association Bouchons 276, qui collecte des bouchons en plastique, a été refait à neuf par l'agence Avenir Conseil Média basée en Normandie.

Plus design et plus complet, le nouveau site est également plus intuitif et permet d'avoir accès en un clic à la présentation de l'association, l'agenda des événements, le tonnage cumulé des bouchons ou encore les points de collecte.

Rappelons qu'en 2015, l'association a déjà collecté 178 tonnes de bouchons.

Rendez-vous sur www.bouchons276.org.