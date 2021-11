Le Havre : près de 1 000€ découverts dans son appartement

Les policiers de la Brigade Anti-Criminalité et de la brigade canine sont dans un immeuble situé rue Jules Valles au Havre le 27 octobre lorsqu'ils sentent une forte odeur de cannabis dans l'escalier. Le chien spécialisé s'arrête alors devant la porte d'un logement et gratte à celle-ci.

Le locataire entend du bruit près de sa porte et sort de son logement. Une odeur d'herbe de cannabis envahit le couloir. Les policiers demandent à l'individu de 43 ans s'il possède des stupéfiants. Celui-ci répond qu'il vient d'en consommer et remet aux policiers un sachet contenant 5gr de cannabis. Il est interpellé et placé en garde à vue.

La perquisition de son logement permet la découverte de 180gr d'herbe de cannabis, de 150gr de résine de cannabis et d'environ 800€ en espèces. Le mis en cause a reconnu s'être livré à la revente de produits stupéfiants. C'est la brugade des stupéfiants de la sûreté urbaine qui est en charge de l'enquête.