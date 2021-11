Shangla (Pakistan) (AFP). Pakistan/Afghanistan: troisième nuit dehors pour les survivants du séisme

Des survivants du séisme qui a fait au moins 370 morts lundi au Pakistan et en Afghanistan s'apprêtaient mercredi à passer une troisième nuit dehors, par des températures glaciales, les secours peinant à accéder aux régions montagneuses sinistrées. La secousse de magnitude 7,5 a détruit des milliers d'habitations, coupé des routes et des réseaux de télécommunications, et isolé du monde des villages entiers aux confins de deux pays, dans une zone escarpée et instable, déjà difficile d'accès habituellement. Des rescapés privés de toit réclamaient soins, vêtements et nourriture, avant que le temps glacial ne fasse de nouvelles victimes. "Les enfants sont obligés de dormir dehors, dans le froid", et pourtant "personne n'est venu aider", déplore un habitant du district montagneux de Shangla, un des plus touchés par le séisme, dans la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa. L'Unicef s'est dit "très inquiet sur le sort des enfants () qui sont à la merci des éléments alors que les températures plongent". Les secouristes craignent aussi que la situation très instable sur le plan de la sécurité ne complique leur tâche, les talibans contrôlant certains secteurs sinistrés. Bien que l'épicentre du séisme se situait en Afghanistan, c'est au Pakistan voisin que la majorité des victimes sont pour l'instant recensées: 267 morts, la vaste majorité dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. Plus de 1.800 personnes ont été blessées et 11.000 maisons endommagées, selon l'Autorité de gestion des catastrophes naturelles. - Entraide - L'armée pakistanaise a pris la tête des opérations de secours, envoyant des tentes, des équipes médicales et des rations de survie dans les zones sinistrées, tandis que des hélicoptères évacuaient des blessés vers des hôpitaux urbains. Mais dans des secteurs plus reculés, les habitants ne comptent que sur eux même pour reconstruire et se protéger de l'hiver qui s'approche. "Nous n'attendrons pas la venue des autorités", souligne un chauffeur de 29 ans, Lal Jan, dont la maison s'est effondrée. "Les gens ici s'entraident. Ceux dont la maison a tenu le coup fournissent de la nourriture et de quoi s'abriter à ceux qui sont touchés", dit-il, alors que des villageois déblayent les gravats. "Les principaux besoins seront sûrement des abris et produits d'hygiène étant donné qu'il neige déjà dans les zones les plus montagneuses," a souligné Shelagh Woods, de Médecins sans Frontières Pakistan. Les secours ont commencé à arriver au Kohistan mercredi, district du nord-ouest isolé jusque là. "Les opérations de secours ont débuté mais à petite échelle, nous ne cessons de recevoir des informations sur des dégâts dans des zones éloignées et inaccessibles", a indiqué un officier de police local, Javed Khan. En Afghanistan, on décomptait mercredi 115 morts, des centaines de blessés et 7.000 habitations détruites par le séisme, dont l'épicentre se trouvait dans les montagnes du Badakhshan (nord-est). - Combats - Une bonne partie de cette province, ainsi que d'autres zones touchées, sont aux mains des rebelles talibans, compliquant les opérations de secours.

