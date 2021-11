Le SC Hérouville loin de l'exploit en Coupe de France

Avranches, arrivé à Prestavoine du haut de sa cinquième place au classement de National, n'a pas laissé la moindre chance à des Hérouvillais assez peu inspirés (0-5). Après 35 minutes, le score était pourtant vierge et les locaux avaient encore des raisons d'y croire. Avranches n'était pas transcendant. Cependant, il n'a suffi que de cinq petites minutes aux Manchois pour assommer leurs adversaires.

Deux buts de Théault et Beziouen, sur penalty, avant la mi-temps, ont fait extrêmement mal aux partenaires de Ramzi Tarchoun, l'ex d'Avranches. Le SCH n'a pas su se révolter, et la deuxième période n'a fait que confirmer la suprématie guère flamboyante d'Avranches. Tout juste le score aurait-il pu être moins sévère si Hérouville, privé de son entraîneur-joueur Samir Alla, avait montré plus d'efficacité.