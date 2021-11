Le club sera "le premier et unique club de tennis sur gazon en France", se targuent les porteurs du projet. Il y a plus d'un an que les travaux ont débuté au Lawn Tennis Club Deauville-Normandie, et ils entrent désormais dans leur dernière ligne droite avec les premières semences de gazon et la fin du terrassement. En mai 2016, le stade ouvrira à ses premiers joueurs : il comptera alors 14 courts en gazon naturel et un club house de 800 m².

Pour monter le projet, le club s'est largement inspiré de son aîné britannique Wimbledon :

A Deauville, le premier club de tennis sur gazon sort de terre Impossible de lire le son.

Les deux initiateurs du projet, Martin Besançon et Grégory Brussot, avaient noté il y a sept ans un véritable manque en France pour les joueurs sur gazon. Ils pensent pouvoir attirer chaque année 10 000 pratiquants par an :