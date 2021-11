Petit-Palais-et-Cornemps (France) (AFP). Hollande: C'est le pays tout entier qui s'est trouvé bouleversé par cette catastrophe

"C'est le pays tout entier () qui s'est trouvé bouleversé par cette catastrophe", a déclaré François Hollande mardi lors de la cérémonie d'hommage aux victimes de l'accident de car en Gironde, ajoutant qu'elles faisaient partie de "notre patrimoine". "Personne n'est préparé à de telles épreuves. Voilà pourquoi nous vous devons la solidarité, et c'est le pays tout entier, la France, que je représente en ce jour auprès de vous, qui s'est trouvé bouleversé par cette catastrophe, parce qu'il aurait pu nous concerner tous", a déclaré le chef de l'Etat lors de cet hommage aux victimes du plus meurtrier accident de la route en France depuis 33 ans. Quarante-trois personnes ont péri dans la collision vendredi entre un autocar et un camion. François Hollande a promis "la vérité" aux familles des victimes. "Je vous l'assure ici: l'enquête sera menée jusqu'au bout sous l'autorité de la justice. Car laisser le doute s'établir, renoncer à rechercher la vérité, ce serait laisser la place libre à toutes les rumeurs comme à toutes les amertumes. Je m'y refuse", a déclaré le chef de l'Etat.

