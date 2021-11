Ces jeunes Caennais font débarquer dix danseurs de New York

Quand le projet est arrivé sur la table du comité des jeunes de la MJC du Chemin Vert, le pari était loin d'être gagné. Quatre ans plus tard, il est devenu réalité. Vendredi 23 octobre, dix membres du Hip-Hop Dance Conservatory, basé à New York, ont posé les pieds en Normandie, à la grande joie du Caennais Noredine Moussouni, animateur. "Nous sommes allés les voir à l'été 2013 avec huit jeunes du Chemin Vert pour découvrir la ville, mais aussi pour aller aux fondations du hip-hop", se souvient-il. "C'est là que le partenariat s'est noué, avant d'échanger pendant des semaines par mail pour qu'ils s'assurent de notre sérieux". De retour de New York, les Caennais n'avaient alors qu'une idée en tête : les faire venir en Normandie pour partager leur savoir avec d'autres jeunes. Ils ont alors rassemblé les 20 000 € nécessaires pour y parvenir, "avec le soutien des collectivités, mais aussi grâce à des actions en interne comme des vide-greniers, des lotos, des stages de danse et autres."

"Beaucoup de choses ont été perdues dans la traduction du hip-hop à travers le monde, et c'est une chance pour nous de pouvoir échanger en direct", se réjouit Safi, directeur artistique. Les membres du Hip-Hop Dance Conservatory ne misent pas que sur la performance, mais mettent en avant au travers de leur art, des problématiques de société. De quoi alimenter les échanges avec les jeunes du Chemin Vert cette semaine.

Soirée cinéma

A l'occasion de leur venue, une soirée sur le hip-hop est programmée jeudi 29 octobre au Café des images à Hérouville Saint-Clair (20h). Le film "Brooklyn" de Pascal Tessaud y sera projeté, tout comme un documentaire sur la visite des danseurs du conservatoire new-yorkais, tourné par des jeunes de quatre structures jeunesse de l'agglomération (Carré Bleu/AMVD/MJC Chemin Vert/UEAJ). Des textes écrits en atelier par ces mêmes jeunes seront également présentés lors de cette soirée.

Spectacles

Pour le grand public, deux représentations seront données pendant leur passage en France :

> Au Sillon à Caen, mercredi 28 octobre à 15h. Complet

> Au Cargö à Caen, vendredi 30 octobre à 20h30. 6,90 €