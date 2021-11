Bagdad (AFP). Le Kurdistan irakien diffuse des témoignages d'ex-prisonniers de l'EI

La région autonome du Kurdistan irakien a diffusé lundi une vidéo présentée comme celle d'ex-prisonniers du groupe Etat islamique (EI) libérés la semaine dernière dans une opération américano-kurde et disant avoir été torturés par les jihadistes. Cette opération menée jeudi par des forces d'élite kurdes et des commandos américains a permis la libération d'environ 70 captifs de l'EI près de la ville de Hawija (nord) et coûté la vie à un soldat américain. Les Kurdes irakiens en ont diffusé dimanche un extrait en vidéo. La vidéo publiée lundi montre plusieurs des otages libérés serrant la main de combattants kurdes irakiens devant un grand portrait du président du Kurdistan irakien Massoud Barzani avant que certains d'entre eux évoquent leur calvaire dans la prison jihadiste. "Ils (les jihadistes) mettaient des sacs en plastique sur nos têtes et, quand on s'évanouissait parce qu'on suffoquait, ils nous électrocutaient", explique un homme identifié comme Mohamed Hassan Abdallah, qui dit avoir été enfermé par l'EI car il était policier. Selon des ex-prisonniers, les jihadistes exécutaient sur une base quasiment tous les jours à l'intérieur de la prison. "Daech (un acronyme en arabe de l'EI) a massacré mon frère qui était officier et m'a redonné son corps décapité", déclare Saad Farraj, policier également. Selon Ahmad Mahmoud, qui dit avoir été détenu à cinq reprises par l'EI, la torture était pratiquée jusqu'à ce que "vous admettiez à quel camp vous appartenez". "Quand vous admettiez, vous étiez exécutés et si vous n'admettiez pas, ils continuaient à vous torturer", dit-il. L'EI s'est emparé en 2014 de larges portions du territoire irakien sur lesquelles le groupe extrémiste sunnite, également présent en Syrie, fait régner la terreur avec son interprétation extrémiste de l'islam et commet régulièrement des atrocités. Une coalition internationale menée par les Etats-Unis effectue depuis plus d'un an des raids aériens contre le groupe jihadiste en Irak pour aider les forces locales, irakiennes et kurdes irakiennes, à regagner le terrain perdu. La coalition intervient également en Syrie.

