A Rouen, les avocats en grève se rassemblent devant le Palais de Justice

La grève des avocats s'intensifie. Opposés à l'article 15 du Projet de Loi de Finances - qui prévoit une réforme de l'aide juridictionnelle (le pourquoi et le comment de la réforme à découvrir ici) via un élargissement des bénéficiaires, l'ajout de nouvelles missions dépendant de cette aide et la révision à la baisse du barême de cette dernière - les avocats de toute la France se sont rassemblés ce lundi 26 octobre devant le Palais de Justice. Une démonstration de force après l'incident du 20 octobre où des avocats lillois avaient été molestés par les forces de l'ordre.

Le recul partiel de Christiane Taubira

Depuis, la ministre de la Justice Christiane Taubira a lâché du lest. Elle a renoncé à demander aux avocats de financer eux-mêmes 15 millions d'euros de cette aide juridictionnelle sur les années 2016 et 2017 (Arnaud de Saint-Rémy, le bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Rouen, assurant par ailleurs que les avocats contribuaient déjà à hauteur de 17 millions par an pour oganiser le service de cette aide).

Mais les professionnels du droit ne sont pas pour autant satisfaits : "Est-ce suffisant ? A l'évidence non", clame Arnaud de Saint-Rémy. Le recul opéré par la ministre "ne répond pas à l'ensemble des revendications et préoccupations des avocats", ces derniers souhaitant une révision à la hausse du barême de financement de l'aide juridictionnelle : "La rétribution des missions au titre de cette aide n'a pas évolué depuis 2007", tonne le bâtonnier, qui exige le retrait total de l'article de loi incriminé.

Grève nationale jusqu'au 28 octobre

Si les avocats entrent en grève générale (avec suspension de toutes les audiences) jusqu'à mercredi 28 octobre, date de réunion du bureau du Conseil National des Bureaux, les négociations avec le ministre reprennent en parralèle. Preuve qu'une porte de sortie pourrait être bientôt trouvée.