Islamabad (AFP). Un séisme fait 52 morts au Pakistan et 18 morts, dont 12 écolières, en Afghanistan

Le puissant séisme qui a secoué l'Asie du Sud lundi à la mi-journée a fait au moins 52 morts, ont indiqué des responsables locaux à l'AFP. Au moins 28 personnes ont été tuées dans les zones tribales du nord du pays, frontalières de l'Afghanistan où se trouve l'épicentre du séisme. Vingt autres ont péri dans le nord-ouest, trois dans la région de Gilgit-Balistan, et une personne dans la partie pakistanaise du Cachemire, ont indiqué ces sources. En Afghanistan, au moins 18 personnes, dont 12 écolières, sont mortes dans le violent séisme, a-t-on appris auprès des autorités. "Les écolières se sont précipitées pour sortir de l'école et cela a provoqué une bousculade", a déclaré à l'AFP Enayat Naweed, le directeur du département de l'Education de la province de Takhar, où s'est produit le drame. "Douze écolières ont été tuées et 35 autres blessées", a-t-il ajouté. La députée Mariam Koufi, dont la circonscription se trouve à Takhar, a confirmé ce bilan. La bousculade mortelle a eu lieu à Taloqan, le chef-lieu de Takhar, une province reculée du nord-est de l'Afghanistan, à la frontière avec le Tadjikistan, et voisine de la province du Badakhshan, où se trouvait l'épicentre du tremblement de terre de magnitude 7,5. Dans la province orientale de Nangarhar, à la frontière avec le Pakistan, au moins six personnes ont été tuées et 69 autres blessées, selon le chef de l'hôpital public de Jalalabad, chef-lieu de la province, et le chef de l'antenne provinciale du Croissant-Rouge.

